В Госдепе пожаловались на нехватку персонала посольства в России

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Американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американского Госдепа сообщает агентство Reuters.

"Мы столкнемся с ситуацией, <...> где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", – говорится в публикации.

Американский чиновник отметил, что в посольстве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач: обеспечивать безопасность телефонных звонков, открывать и закрывать ворота, управлять лифтами. Он также добавил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.

Ранее Госдеп внес россиян, желающих подать заявку на визу США, в категорию Homeless Nationalities, что означает бездомные национальности .

Из документа следует, что к бездомным заявителям относятся граждане тех государств, в которых у США нет консульского представительства, или политическая обстановка настолько неустойчива, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки. В связи с этим такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Как заявил пресс-секретарь американского посольства в столице Джейсон Ребхольцл, граждане РФ смогут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая было вынуждено прекратить прием данных заявлений.