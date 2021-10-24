Россияне могут подать заявления на неиммиграционные визы США в любых странах – посольство

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Граждане РФ смогут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая было вынуждено прекратить прием данных заявлений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства в столице Джейсон Ребхольц.

"Мы сообщили на нашем сайте, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время", – отметил пресс-секретарь.

Уточняется, что американский госдепартамент внес россиян, желающих подать заявку на визу США, в категорию Homeless Nationalities, что означает бездомные национальности .

Из документа следует, что к бездомным заявителям относятся граждане тех государств, в которых у США нет консульского представительства, или политическая обстановка настолько неустойчива, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки. В связи с этим такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

В общей сложности в список попали 10 стран, в том числе Сомали, Венесуэла, Сирия и Иран. В госдепартаменте уточнили, что с этого момента граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая такое решение госдепа, заявила, что США превратили простую техническую процедуру по выдаче виз в настоящий ад и издевательство на грани садизма.

Напомним, в конце апреля стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство заявило о сокращении количества предоставляемых консульских услуг.