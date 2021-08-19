В Госдуме предложили упростить выдачу американских виз спортсменам

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Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил рассмотреть возможность создания механизма, который упростит процесс выдачи рабочих виз США спортсменам. Такое мнение он высказал "Газете.ру" на фоне ситуации с невыдачей виз легкоатлеткам Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой.

"... надо просто проработать соблюдение мер и прописать некое международное соглашение, чтобы люди могли ездить по рабочим визам. Для наших спортсменов это работа – значит, они могут ездить по рабочей визе в любую страну, если есть приглашение", – сказал Свищев.

Депутат отмечает, спортсмены – самая проверяемая категория граждан, они проходят множество тестирований на допинг и коронавирус. Также он считает, что международное соглашения о выдаче виз спортсменам позволит избежать покупки и подделки документов.

Весной 2021 года американское посольство ограничило выдачу неиммиграционных виз в США. Ласицкене и Сидорова не смогли получить визы, из-за чего пропустят американский этап Бриллиантовой лиги.

Ранее Дмитрий Свищев предложил ввести отдельные соревнования для трансперсон. Он призвал сделать отдельную Олимпиаду для спортсменов, у которых есть терапевтические исключения.