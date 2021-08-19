В России разработали законопроект о запрете на въезд в страну русофобам

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Депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, предусматривающий введение запрета на въезд в страну для иностранцев, разжигающих русофобию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", расширив перечень оснований для запрета въезда в страну, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, въезд в Россию будет запрещен иностранцам и лицам без гражданства, которые занимаются возбуждением ненависти и вражды по этническому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память ветеранов и защитников Отечества, уничтожают памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также оправдывают нацизм и его преступления.

Хинштейн пояснил, что разработка инициативы является ответной мерой на шокирующие случаи русофобии в странах бывшего СССР. Депутат отметил необходимость закрытия въезда в страну для русофобов и "нацистских последышей".

"Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами", – заявил Хинштейн.

По его словам, МВД выступило в поддержку данной инициативы.

Ранее Госдума попросила председателя парламента Киргизии Жогорку Кенеша взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца, говорившую на русском.