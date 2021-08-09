В ГД предложили запретить въезд в РФ тем, кто нападает на русскоговорящих

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы РФ предложили запретить въезд в Россию иностранным гражданам, причастным к нападениям на русскоговорящих за пределами страны. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Поводом для проработки данной инициативы стало избиение продавщицы в Киргизии из-за того, что она говорила на русском языке.

"Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей", – написал Володин.

По его словам, участники заседания Совета Госдумы приняли решение направить обращение председателю парламента Киргизии с требованием взять ситуацию с нападением на девушку-продавца на личный контроль. Исполнением соответствующего поручения займется профильный комитет Госдумы.

"Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в Конституции страны", – указал Володин.

Ранее Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержится призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка.