В МИД назвали провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и выступления против журналиста Владимира Познера. Об этом сообщает РИА Новости.

"Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений", – объяснила позицию РФ дипломат.

Захарова подчеркнула, что действия вандалов нельзя оправдать никакими мотивами. Она также напомнила, что осквернение памятника тем более недопустимо, учитывая масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии.

Накануне на постаменте памятника в честь писателя появилась надпись "Россия – зло". Еще днем ранее в столице Грузии прошли протестные выступления в связи с приездом в страну российского журналиста и телеведущего Владимира Познера.

