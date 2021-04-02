В МИД назвали провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и выступления против журналиста Владимира Познера. Об этом сообщает РИА Новости.
"Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений", – объяснила позицию РФ дипломат.
Захарова подчеркнула, что действия вандалов нельзя оправдать никакими мотивами. Она также напомнила, что осквернение памятника тем более недопустимо, учитывая масштаб и значимость личности Грибоедова как для истории России, так и Грузии.
Накануне на постаменте памятника в честь писателя появилась надпись "Россия – зло". Еще днем ранее в столице Грузии прошли протестные выступления в связи с приездом в страну российского журналиста и телеведущего Владимира Познера.
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