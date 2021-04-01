Познер прокомментировал протесты в Тбилиси

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский журналист Владимир Познер оценил протесты в Тбилиси, которые начались из-за его приезда. Об этом он сообщил на сайте "Познер Online".

Познер заявил, что на участников демонстрации не стоит обращать внимания.

"Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", – выразил мнение Познер.

В среду, 31 марта, в Тбилиси начались протесты в связи с визитом Познера. Журналист прибыл в страну, чтобы отметить день рождения. Поводом для уличных акций стали высказывания Познера, который якобы не признает территориальную целостность Грузии.

Позднее стало известно, что Познера и еще 31 человека оштрафовали в стране за нарушение карантинных мер. При этом телеведущий опроверг эту информацию.