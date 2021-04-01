Песков оценил позицию премьера Грузии по инциденту с Познером в Тбилиси

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Россия приветствует заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, осудившего действия националистов в Тбилиси против российских граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал инцидент, произошедший с телеведущим Владимиром Познером в грузинской столице.

"Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян", – сказал он.

Песков также считает, что россияне должны четко понимать, что поездки в Грузию для них небезопасны.

"Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать", – цитирует его РИА Новости.

Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Но из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.

Здание отеля, где изначально остановился телеведущий с друзьями, было окружено. Позже их перенаправили в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси.

Как сообщил в четверг грузинский Первый канал, Познер покинул страну. Данную информацию подтвердил и сам телеведущий.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси. Он отметил, что ситуация еще раз показала, в каком глубоком кризисе пребывает Грузия.