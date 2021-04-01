Познер и еще 31 человек оштрафованы в Грузии за нарушение карантинных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
МВД Грузии оштрафовало 32 человека за нарушение карантинных мер, в числе оштрафованных был журналист Владимир Познер. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 31 марта, в Тбилиси начались протесты в связи с визитом Познера, который прибыл в страну, чтобы отметить день рождения. По словам протестующих, поскольку журналист "не признает территориальную целостность" страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, затем гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Недовольные граждане закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы ведущий и его товарищи покинули Грузию.
Сам Познер утверждал, что приехал в страну отметить день рождения. Назад он собирался вернуться в субботу, 3 апреля. Журналист допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.
Сотрудники патрульной полиции оштрафовали 32 человека по части 10 статьи 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина.
Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня 2019 года. Тогда в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Поводом послужил инцидент во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российский делегат Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.
Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Из-за небезопасной обстановки Россия прекратила авиасообщение с Грузией.
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