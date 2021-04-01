В Тбилиси состоялась акция протеста из-за приезда Познера

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Фото: телеграм-канал "Sputnik Грузия"
Акция протеста состоялась на улицах Тбилиси из-за приезда журналиста Владимира Познера. Об этом сообщает Sputnik Грузия в Telegram.
Известно, что протестующие пришли во двор гостиницы, где остановился Познер. Они окружили вход и отключили электроэнергию в здании.
По мнению демонстрантов, российского журналиста не должны были пропустить в страну.
"Они (протестующие. – Прим. Ред.) заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", – говорится в сообщении.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным.
Для обеспечения порядка к гостинице прибыли сотрудники полиции. В МВД страны пояснили, что Познер является гражданином США и не нарушал закон "Об оккупированных территориях". Кроме того, прибывшие с журналистом предъявляли справки о вакцинации и отрицательном тесте на COVID-19.
Как сообщил Познер в интервью РИА Новости, он прибыл в Тбилиси отметить день рождения.
"Я сейчас в гостинице. В безопасности", – сказал Познер.
Журналист пояснил, что вопросом его безопасности занимается полиция. Он отметил, что собирался уезжать обратно 3 апреля.
"Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", – заключил Познер.
Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня 2019 года. Тогда в Тбилиси вспыхнули акции протеста. Поводом послужил инцидент во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российский делегат Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.
Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Из-за небезопасной обстановки Россия прекратила авиасообщение с Грузией.
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