Володин прокомментировал инцидент с Познером в Грузии

Фото: Telegram-канал "Подъем"
Ситуация, которая произошла в Тбилиси в связи с визитом российского журналиста Владимира Познера, еще раз показала, в каком глубоком кризисе пребывает Грузия, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщают "Дни.ру".
Он напомнил, что аналогичные события разгорелись в Тбилиси в июне 2019 года после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым, возглавлявшим делегацию РФ на Межпарламентской ассамблее православия.
"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", – сказал Володин.
В среду, 31 марта, в Тбилиси начались протесты в связи с визитом Познера, который прибыл в страну, чтобы отметить день рождения. По словам протестующих, поскольку журналист "не признает территориальную целостность" страны, его присутствие неприемлемо. Недовольные граждане окружили гостиницу, где остановился российский журналист, и закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы он покинул Грузию.
Позднее стало известно, что МВД Грузии оштрафовало 32 человека за нарушение карантинных мер, в числе оштрафованных был Познер.
Новости мира: приезд Познера в Грузию вызвал протесты и митинги
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