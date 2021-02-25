Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о том, что принятие православия стало "одной из величайших трагедий" для России.
В интервью YouTube-каналу "Серафим" он отметил, что в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических.
"В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", – выразил мнение Познер.
Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, заявил, что категорически не согласен с озвученной позицией.
Он указал, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.
По мнению священнослужителя, царская Россия образца начала XX века была "очень динамичной страной", которая "входила в первую пятерку виднейших держав мира".
Протоиерей связал проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.
Познер неоднократно подчеркивал, что считает себя атеистом. При это он отмечал, что хотя само понятие "атеист" в какой-то степени тоже вера.
Ранее телеведущий рассказал, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что слепо доверяют американскому телевидению.
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