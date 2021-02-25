Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое высказывание о том, что принятие православия стало "одной из величайших трагедий" для России.

В интервью YouTube-каналу "Серафим" он отметил, что в протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических.

"В католических лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим", – выразил мнение Познер.

Участвовавший в беседе протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, заявил, что категорически не согласен с озвученной позицией.

Он указал, столица православной Византии – Константинополь – была не менее развитым городом, чем на тот момент католический Лондон.

По мнению священнослужителя, царская Россия образца начала XX века была "очень динамичной страной", которая "входила в первую пятерку виднейших держав мира".

Протоиерей связал проблемы современной России не с православием, а с особенностями ее исторического пути.

Познер неоднократно подчеркивал, что считает себя атеистом. При это он отмечал, что хотя само понятие "атеист" в какой-то степени тоже вера.

Ранее телеведущий рассказал, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что слепо доверяют американскому телевидению.