Познер потребовал принять самые жесткие меры против исламистов во Франции

Видео: телеканал Москва 24

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, в эфире телеканала Москва 24 прокомментировал нападение неизвестного с ножом на людей в Ницце.

"Разумеется, это политика Макрона, но не главный образом. Это длинная история, то, что мы сегодня получили, – это лишь видимая часть айсберга. Это длится очень давно", – сказал Познер, отвечая на вопрос: в чем кроется причина произошедшего.

Он считает, что на ситуацию могло повлиять то, что во Францию на протяжении долгого времени приезжали эмигранты из стран Северной Африки. Многие их поколения, с одной стороны, чувствовали себя особенными, даже обиженными на Францию за колонизации в прошлом, с другой – они жили в гетто, не имея возможности быть полноценными членами общества. Это, по мнению Познера, привело к возникновению радикального ислама. Однако у властей Франции не было и нет решения данной проблемы, считает журналист.

"Нужно принять жесткие меры, но я сомневаюсь, что их примут. Но я другого выхода из этого положения не вижу. Сама французская власть, очевидно, не может справляться с этим явлением (радикальным исламом). Я бы советовал выслать несколько тысяч наиболее опасных и склонных к радикализму человек", – сказал Познер, добавив, что такая мера позволит исламистам самостоятельно бороться с терроризмом.

Отвечая на вопрос про уместность карикатур, журналист заявил, что делать сатирические изображения на пророков и святых – дурной вкус. При этом карикатуры на политических деятелей делать можно и нужно, подчеркнул собеседник.

Ранее местный житель Ниццы Кирим Киримов в беседе с Москвой 24 рассказал, что в городе после происшествия, за исключением центра, где все перекрыто, ничего кардинально не изменилось. Люди продолжают заниматься своими делами и не паникуют.

29 октября в Ницце злоумышленник напал на прихожан возле одного из местных храмов, в результате чего погибли три человека. Одна женщина была обезглавлена.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал происшествие терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время лично прибудет в Ниццу. Владимир Путин выразил ему соболезнования.

В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет.

