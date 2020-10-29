Женщину обезглавили в результате нападения у церкви в Ницце

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Женщину обезглавили в результате нападения неизвестного с ножом в Ницце, сообщает телеканал BFM со ссылкой на мэра города Кристиана Эстрози.

"Нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин (речь об убийстве учителя Самюэля Пати). При совершении преступления неизвестный выкрикивал "Аллах акбар", – заявил глава Ниццы.

Ранее стало известно, что в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека. По предварительным данным, инцидент произошел около церкви Нотр-Дам.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. Эстрози заявил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Мэр Ниццы в связи с инцидентом поручил закрыть все храмы в городе.