Президент Франции в ближайшее время прибудет в Ниццу

Фото: twitter.com/cestrosi

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время прибудет в Ниццу после того, как неизвестный с ножом напал на людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Кристиана Эстрози.

"Я благодарю президента республики, который позвонил мне и сейчас, возможно, находится по дороге в Ниццу, чтобы оказать свою поддержку", – рассказал Эстрози.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в Ницце погибли три человека. Точное местоположение трагедии неизвестно: по одним сведениям, нападение произошло около церкви Нотр-Дам, по другим – возле собора.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. В ходе задержания он был ранен. Мэр Ниццы сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Из-за случившегося он распорядился закрыть все храмы в городе.

