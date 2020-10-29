Путин выразил соболезнования Макрону в связи с событиями в Ницце

15:42
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования Эммануэлю Макрону в связи с событиями в Ницце, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", – говорится в телеграмме.
Также отмечается, что "борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества"
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько человек получили ранения. Нападавший обезглавил женщину. Злоумышленника задержали.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал происшествие терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.
Также стало известно, что при попытке нападения на полицейских с ножом в Авиньоне во Франции убили человека. Кроме этого, полицейские задержали саудовского подданного, напавшего на охранника консульства Франции в Джидде.
В связи с происшествиями во Франции ввели план Vigipirate по противодействию терроризму.
В Кремле события в Ницце назвали "абсолютно ужасающей" трагедией. В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет.
Житель Ниццы рассказал, что происходит в городе после нападения на прихожан Нотр-Дама
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