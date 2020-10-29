Человека с ножом убили в Авиньоне при попытке нападения на полицейских

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Человека с ножом убили в Авиньоне во Франции при попытке нападения на полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во французской Ницце произошел теракт у одного из местных храмов. Неизвестный с ножом напал на прихожан, в результате атаки скончались три человека. Одна из жертв оказалась обезглавлена.

Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом. Он позже распорядился закрыть все храмы в Ницце.

В город уже направляется президент Франции Эммануэль Макрон.

