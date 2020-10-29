Песков назвал нападение в Ницце "ужасающей трагедией"

13:16
Фото: twitter.com/PoliceNat06
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютно ужасающей" трагедию в Ницце, где вооруженный ножом мужчина напал на людей. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия", – заявил представитель Кремля.
По предварительным данным, инцидент произошел около церкви Нотр-Дам. В результате нападения неизвестного с ножом в Ницце погибли три человека, в том числе священник. Одна женщина была обезглавлена. В посольстве РФ во Франции заявили, что информации о пострадавших в результате трагедии россиянах к ним не поступало.
Нападавшего задержали правоохранительные органы. В ходе задержания он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози поручил закрыть все храмы в городе. Он заявил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такое же мнение выразил депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти.
Расследованием дела займется отдел прокуратуры по вопросам терроризма. При МВД Франции создан кризисный штаб, куда уже отправились президент страны Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Неизвестный обезглавил женщину в Ницце СМИ
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