Российские граждане не пострадали в результате нападения в Ницце

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Посольство РФ во Франции объявило, что данных о пострадавших россиянах при нападении на людей у храма в Ницце нет. Об сообщает ТАСС.

"На данный момент пытаемся выяснить, были ли среди пострадавших россияне, но пока такой информации нет", – заявил руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов.

Он также отметил, что обращений от граждан РФ также не поступало.

Неизвестный напал на людей возле храма в Ницце утром в четверг, 29 октября. В результате атаки, которую мэр города назвал террористическим актом, погибли три человека. Уточняется, что одна из жертв была обезглавлена.

После произошедшей трагедии мэр Ниццы распорядился закрыть в городе все храмы. К месту происшествия также направляется президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле произошедшее назвали "абсолютно ужасающей трагедией". Такое мнение высказал Дмитрий Песков.