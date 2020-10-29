Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:32

Российские граждане не пострадали в результате нападения в Ницце

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Посольство РФ во Франции объявило, что данных о пострадавших россиянах при нападении на людей у храма в Ницце нет. Об сообщает ТАСС.

"На данный момент пытаемся выяснить, были ли среди пострадавших россияне, но пока такой информации нет", – заявил руководитель пресс-службы диппредставительства Сергей Паринов.

Он также отметил, что обращений от граждан РФ также не поступало.

Неизвестный напал на людей возле храма в Ницце утром в четверг, 29 октября. В результате атаки, которую мэр города назвал террористическим актом, погибли три человека. Уточняется, что одна из жертв была обезглавлена.

После произошедшей трагедии мэр Ниццы распорядился закрыть в городе все храмы. К месту происшествия также направляется президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле произошедшее назвали "абсолютно ужасающей трагедией". Такое мнение высказал Дмитрий Песков.

В Кремле назвали нападение в Ницце "ужасающей трагедией"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать