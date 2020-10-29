Полиция задержала саудовца при нападении на охранника консульства Франции в Джидде

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Полицейские задержали саудовского подданного, напавшего на охранника консульства Франции в Джидде. Он получил легкие ранения, заявили представители полиции провинции Мекка на странице в Twitter.

"Задержан саудовский подданный, напавший на охранника консульства Франции в Мекке, он использовал острый предмет, охранник получил легкие ранения", – сообщили стражи порядка. Причина нападения в настоящий момент неизвестна.

Также нападение на людей произошло около церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате происшествия погибли три человека, в том числе священник. Одна женщина была обезглавлена.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. В ходе задержания он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози поручил закрыть все храмы в городе. Он заявил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такое же мнение выразил депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти.