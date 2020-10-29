Во Франции ввели план по противодействию терроризму

Фото: twitter.com/PoliceNat06

План Vigipirate по противодействию терроризму ввели в действие во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", – заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Утром четверга, 29 октября, во французской Ницце произошел теракт, жертвами которого стали три человека. Одну из погибших женщин злоумышленник обезглавил.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы из-за нападения в центре города. К месту происшествия также отправился президент Франции Эммануэль Макрон.

Посольство РФ во Франции объявило, что среди погибших и пострадавших нет россиян. Кроме того, граждане страны не обращались в диппредставительство.

