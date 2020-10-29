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В мире

15:07

Священников Ниццы предупреждали о возможных нападениях

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение последних нескольких дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня Всех Святых, передает телеканал BFMTV.

"В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня Всех Святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения… Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом", – рассказал он.

Во французской Ницце произошел теракт у одного из местных храмов. Неизвестный с ножом напал на прихожан, в результате атаки скончались три человека. Одна из жертв оказалась обезглавлена.

Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом. Он распорядился закрыть все храмы в Ницце. В город уже направляется президент Франции Эммануэль Макрон.

Через два часа после случившегося человека с ножом убили в Авиньоне. Известно, что он пытался напасть на полицейских.

В Кремле произошедшее назвали "абсолютно ужасающей трагедией".

Кроме того, митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда журнала Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати. 16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Во время церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление главы государства вызвало негативную реакцию в исламском мире.

Неизвестный обезглавил женщину в Ницце – СМИ

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