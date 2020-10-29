Митинг против карикатур на пророка Мухаммеда прошел у посольства Франции в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда журнала Charlie Hebdo прошел у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Около 20 собравшихся у здания французской дипмиссии выкрикивали "Нет!", а также искаженное имя президента Франции: "Макарон", – поделился один из митингующих по имени Иса. По его словам, у посольства была усилена охрана, по периметру здания дежурит полиция.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати. 16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Во время церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление главы государства вызвало негативную реакцию в исламском мире.

29 октября нападение на людей произошло около церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате происшествия погибли три человека, в том числе священник. Одна женщина была обезглавлена. В посольстве РФ во Франции заявили, что информации о пострадавших в результате трагедии россиянах к ним не поступало.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. В ходе задержания он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози поручил закрыть все храмы в городе. Он заявил, что данное происшествие можно расценивать как теракт. Такое же мнение выразил депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти.