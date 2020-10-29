Житель Ниццы рассказал об обстановке в городе

Видео: телеканал Москва 24

Житель Ниццы Кирим Киримов рассказал Москве 24 о том, что сейчас происходит в городе после нападения неизвестного с ножом на людей в Нотр-Даме.

"Знаю, что только перекрыт центр, там проводятся спецмероприятия, закрыты ближайшие учреждения. По поводу обстановки в городе: в целом все как обычно. Люди ходят, занимаются спортом, бегают, транспорт ходит, все ездят, занимаются своими делами. Никакой паники у людей нет. В целом все как обычно, за исключением центра", – поделился Киримов.

29 октября в Ницце злоумышленник напал на прихожан возле одного из местных храмов, в результате чего погибли три человека. Одна женщина была обезглавлена.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал происшествие терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время лично прибудет в Ниццу. Владимир Путин выразил ему соболезнования.

Также стало известно, что при попытке нападения на полицейских с ножом в Авиньоне во Франции убили человека. Кроме этого, полицейские задержали саудовского подданного, напавшего на охранника консульства Франции в Джидде.

В связи с происшествиями во Франции ввели план Vigipirate по противодействию терроризму.

В Кремле события в Ницце назвали "абсолютно ужасающей" трагедией. В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет.

Кроме этого, в Москве у посольства Франции прошел митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда журнала Charlie Hebdo.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати. 16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

Во время церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление главы государства вызвало негативную реакцию в исламском мире.

