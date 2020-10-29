В Кремле уверены, что такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться в РФ

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В России такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться, считает Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в России, где преобладающей религией является христианство, проживают до 20 миллионов мусульман.

"Уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. По одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.

29 октября нападение на людей произошло около церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате происшествия погибли три человека, в том числе священник. Одна женщина была обезглавлена.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози поручил закрыть все храмы в городе. Он заявил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.