Познер рассказал, какой в Америке показывают Россию

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Журналист Владимир Познер рассказал, что американские СМИ представляют Россию с негативной стороны, сообщает "Экспресс газета".

"И вы знаете, я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел", – заявил Познер.

Ранее Познер выразил мнение, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что слепо доверяют американскому телевидению, которое освещает происходящее в РФ именно под таким углом. По его мнению, американцы опасаются Россию не в меньшей, а может быть даже в большей степени, чем россияне США.

Журналист напомнил, что американские телевизионные компании – частные. Это говорит о том, что и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом, добавил Познер.