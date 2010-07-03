Познер назвал способ объединить россиян

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Познер считает, что у России пока нет национальной идеи, но граждан может объединить правда. Об этом телеведущий сказал во время встречи с читателями.

По его мнению, будущее страны зависит от понимания россиянами того, что они живут в ней, что страна зависит от них, их поведения и их выбора. Познер отметил, что создать национальную идею, основанную на православии, вряд ли получится.

В прошлом году актер Алексей Серебряков сравнил менталитет россиян и граждан США, а также дал нелестные комментарии о российском обществе. По мнению актера, за пределами столицы в стране сохраняются пережитки 1990-х годов, а национальная идея заключается в силе, наглости и хамстве. Позже в Кремле сообщили, что не поддерживают позицию актера.

В 2016 году Владимир Путин заявил, что в России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Эта идея, по словам президента, не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии.