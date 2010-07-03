Познер сравнил себя с режиссером Феллини

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Телеведущий Владимир Познер сравнил свою работу на телевидении с работой итальянского режиссера Федерико Феллини. Запись его речи опубликована на YouTube.

Журналист рассказал, что интернет его не привлекает, а его бывшие коллеги начали строить карьеру на YouTube, по его мнению, только потому, что их "выдавили с телевидения".

"Интернет меня не влечет, просто мне не интересно. А то, что там смотрят 10 миллионов… Послушайте, вот выходит какой-нибудь блокбастер, его смотрят даже не знаю сколько миллионов, но гораздо больше, чем смотрели, скажем, "Восемь с половиной" Феллини. Ну и что? Феллини остается Феллини, а кто сделал этот блокбастер, мы даже и не помним", – заявил Познер.

Он также высказал мнение, что если бы телевидение оставалось таким же, каким оно было в 1990-е годы, его бывшим коллегам по цеху не пришлось бы уходить на YouTube.

Также он развенчал миф о том, что современные люди не смотрят телевидение. Он подчеркнул, что ТВ смотрят, но на смартфонах и других устройствах.

Ранее Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но граждан может объединить правда. По его мнению, будущее страны зависит от понимания россиянами того, что они живут в ней, что страна зависит от них, а точнее — от их поведения и выбора.