Названы самые популярные интернет-ресурсы у россиян

15:09
15:09
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Фото: depositphotos/pashapixel
Интернет-аналитики определили самые популярные среди россиян сетевые ресурсы за прошедший год, передает РИА Новости.
Лидирующие позиции заняли социальная сеть "ВКонтакте" и видеохостинг Youtube – их используют 86% и 80% респондентов соответственно.
Далее в рейтинге идут "Одноклассники" (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%). Мессенджером Telegram продолжают пользоваться 25% опрошенных.
Отмечается, что в течение года каждый пятый россиянин хотя бы один раз платил за контент в Сети, при этом 13% граждан оплачивали подписку на какой-либо интернет-сервис. Чаще всего пользователи из РФ покупают доступ к просмотру видео (11%), 9% платят за книги, 8% – за музыку.
Ранее психолог дала родителям несколько советов относительно того, как минимизировать риски для ребенка при пользовании интернетом. По словам эксперта, следует установить "Родительский контроль", чтобы пресечь доступ к сомнительным ресурсам и предупредить скачивание опасного контента. Кроме того, стоит ввести четкие правила использования Сети – например, ограничить время одним часом после уроков.
Также необходимо научить ребенка разговаривать с посторонними, уважать чужое мнение, распознавать "троллей" и четко определиться с вещами, о которым ни в коем случае нельзя рассказывать онлайн.
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