Психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей интернета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Психолог Александра Кривова дала родителям несколько советов относительно того, как минимизировать риски для ребенка при пользовании интернетом. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Проговорите ребенку возможные опасности интернета, не бойтесь прослыть ворчуном. Приводите примеры изобретательности мошенников, начинайте просвещать его с покупкой первого гаджета", – отметила Кривова.

Также, по ее словам, следует установить "Родительский контроль", чтобы пресечь доступ к сомнительным ресурсам и предупредить скачивание опасного контента. Кроме того, стоит ввести четкие правила использования Сети – например, ограничить время одним часом после уроков.

Вместе с тем сразу необходимо оговорить, что ребенок может делать в интернете, а что – нет. Прослушивание музыки, просмотр видео, онлайн-покупки, сетевые игры – все это стоит внести в списки. При этом эксперт рекомендует узнать у ребенка список его друзей в соцсетях.

"Научите ребенка разговаривать с посторонними, уважать чужое мнение, распознавать "тролля" и реагировать на него", – добавила Кривова. По ее словам, детям нужно объяснять, о чем в интернете нельзя рассказывать ни в коем случае.

Подытоживая, эксперт подчеркнула, что ребенок не должен воспринимать интернет исключительно как развлечение, так что имеет смысл показать ему, как пользоваться Сетью для всестороннего развития.

Ранее психолог Михаил Хорс поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете несовершеннолетним делать татуировки. По словам специалиста, осознание того, что татуировка сделана навсегда при не до конца сформировавшейся психике, может привести "к определенной психической нестабильности". Также серьезными могут быть последствия, если несовершеннолетний делает татуировку на фоне подростковой депрессии.