Психолог поддержал идею о запрете тату для несовершеннолетних

Клинический психолог Михаил Хорс поддержал идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете несовершеннолетним делать татуировки, передает ИА "НСН".
По словам специалиста, осознание того, что татуировка сделана навсегда при не до конца сформировавшейся психике, может привести "к определенной психической нестабильности". Также серьезными для психики могут быть последствия, если несовершеннолетний делает татуировку на фоне подростковой депрессии, считает психолог.
При этом в целом данную инициативу Михаил Хорс поддерживает. По его словам, к подобным поступкам нужно подходить осознанно, в более зрелом возрасте.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о запрете татуировок для подростков.
Депутат заявил, что татуировки в раннем возрасте имеют негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов также отметил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицида.
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