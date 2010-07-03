Милонов предложил запретить татуировки для подростков

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Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о запрете татуировок для подростков. Об этом сообщает РИА Новости.

"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки. <...> По улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", – написал Милонов в обращении.

Депутат заявил, что татуировки в раннем возрасте имеют негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов также отметил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицида.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", – заключил Милонов.

Ранее депутат предложил снижать зарплату за покупку места в очереди за новым iPhone. Милонов осудил и тех, кто публикует объявления о продаже мест.