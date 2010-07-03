Милонов осудил идею продавать алкоголь в отделениях почты

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею организовать продажу алкоголя в почтовых отделениях в рамках концепции их преобразования. Он отметил, что лучше там продавать носки.
"Я слышал их аргументы, что это позволит как раз создать рынок цивилизованного алкоголя, бороться с контрафактом, но, конечно, я лично такое решение абсолютно не поддерживаю", – сказал Милонов Агентству "Москва".
Он отметил, что алкоголь можно купить во множестве магазинов, а на почте лучше продавать что-то другое.
"Пусть лучше почта торгует всем, чем угодно, – хоть носками, оказывает дополнительные услуги", – подчеркнул депутат.
Также Милонов выразил уверенность, что проект такой трансформации почтовых отделений не найдет поддержки.
Ранее сообщалось, что "Почта России" хочет преобразовать свои отделения и начать продавать алкоголь и лекарства. На это организация попросила 85 миллиардов из бюджета.
Проект концепции "Центры притяжения" на 2020–2027 годы направили на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Предложения по инициативам заинтересованные ведомства должны предоставить к 1 сентября.
"Почта России" планирует открыть в отделениях аптеки и алкомаркеты
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