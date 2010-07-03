Отделения "Почты России" пройдут модернизацию

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"Почта России" отремонтирует более 3 тысяч своих отделений до конца нынешнего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Программа ремонтов включает в себя как модернизацию сети почтовых отделений (новый формат, комплексный и восстановительный ремонты), так и реализацию государственной программы "Доступная среда", – отметили в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что "Почта России" является активным участником государственной программы "Доступная среда". С 2016 года более чем в пяти тысячах отделений компании созданы комфортные условия для инвалидов и маломобильных граждан.

Известно, что на сегодняшний день в России модернизировано более 400 почтовых отделений.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев потребовал большей активности в выполнении нацпроектов.