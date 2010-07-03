ФАС возбудила дело против "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении "Почты России". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Основанием для этого послужило неисполнение предприятием предупреждения, выданного ФАС России", – говорится в сообщении.

ФАС усмотрела в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так, в январе 2019 года "Почта России" ввела ограничения по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только деньгами, исключив возможность оплаты марками.

После этого ФАС выдвинула предупреждение компании, согласно которому организация должна была исключить ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

