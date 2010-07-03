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Психолог рассказал, почему подростки склонны наносить татуировки

"Рисуют на заборах – плохо, на бумажке – неинтересно": нужно ли запрещать подросткам тату

общество эксклюзив

13:47

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева прокомментировала Москве 24 инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить подросткам наносить татуировки, так как они могут привести к суициду и другим негативным последствиям. Специалист объяснила, почему не считает эту меру необходимой.

"Тату – это один из миллионов факторов, которые к этому приводят, и, скорей всего, она будет являться следствием, дополнительным симптомом, начиная с общей неудовлетворенности жизни, отсутствия благополучия и прочего", – говорит психолог.

Тату не причина, а следствие существующих проблем, если речь не идет о самовыражении и творческом порыве, а если рассматривать ее в русле проблем.
Елена Лосева
подростковый психолог

Лосева подчеркнула, что распоряжаться собственным телом – это одно из неотъемлемых прав человека, и только он имеет право им распоряжаться независимо от возраста. "У подростка и так много ограничений. Рисуют на заборах – плохо, а рисовать только на бумажке – неинтересно. Это (тело. – Москва 24) буквально единственное место остается у него для самовыражения", – отмечает психолог.

По ее словам, подростков следует вовлекать в какую-то деятельность, дать шанс себя проявить, тогда у них не будет времени на негативные порывы.

Надо, чтобы у подростка была возможность для самовыражения, потому что если человеку есть чем заняться, то украшение собственного тела будет не от недостатка чего-то, не от проблемного и критичного состояния, а это будет творческий порыв.
Елена Лосева
подростковый психолог

Психолог также напомнила, что до 18 лет сделать долговечную татуировку официально можно только по согласованию с родителями.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о запрете татуировок для подростков.

"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки. <...> По улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", – написал Милонов в обращении.

Депутат заявил, что татуировки в раннем возрасте имеют негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов также отметил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицида.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", – просит Милонов министра.

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Руденко Ксения
общество эксклюзив

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