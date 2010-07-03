Психолог рассказал, почему подростки склонны наносить татуировки

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Подростковый психолог, кандидат культурологии Елена Лосева прокомментировала Москве 24 инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить подросткам наносить татуировки, так как они могут привести к суициду и другим негативным последствиям. Специалист объяснила, почему не считает эту меру необходимой.
"Тату – это один из миллионов факторов, которые к этому приводят, и, скорей всего, она будет являться следствием, дополнительным симптомом, начиная с общей неудовлетворенности жизни, отсутствия благополучия и прочего", – говорит психолог.
Лосева подчеркнула, что распоряжаться собственным телом – это одно из неотъемлемых прав человека, и только он имеет право им распоряжаться независимо от возраста. "У подростка и так много ограничений. Рисуют на заборах – плохо, а рисовать только на бумажке – неинтересно. Это (тело. – Москва 24) буквально единственное место остается у него для самовыражения", – отмечает психолог.
По ее словам, подростков следует вовлекать в какую-то деятельность, дать шанс себя проявить, тогда у них не будет времени на негативные порывы.
Психолог также напомнила, что до 18 лет сделать долговечную татуировку официально можно только по согласованию с родителями.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о запрете татуировок для подростков.
"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки. <...> По улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", – написал Милонов в обращении.
Депутат заявил, что татуировки в раннем возрасте имеют негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов также отметил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицида.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", – просит Милонов министра.
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