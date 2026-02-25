Форма поиска по сайту

25 февраля, 16:43

Политика

Глава Росгвардии поздравил вице-премьера Мантурова с присвоением звания Героя России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил первого вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением звания Героя России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной службы войск нацгвардии.

Золотов, которые тоже является Героем России, поздравил Мантурова с прошедшим днем рождения, который тот отмечал 23 февраля. Глава Росгвардии также поблагодарил собравшихся за участие в расширенном заседании итоговой коллегии.

Ранее Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" военным, которым было присвоено звание Героя России. Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

Помимо военнослужащих, на церемонии присутствовал глава Минобороны России Андрей Белоусов. В числе тех, кто получил награды, был генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король и старший лейтенант Владимир Силенко.

Кроме того, высшего звания были удостоены полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Помимо этого, Путин вручил ордена Мужества подполковнику Николаю Нетесову и полковнику Александру Рукосуеву.

Путин вручил бойцам СВО госнаграды в День защитника Отечества

