Голикова: реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%

Реальные доходы жителей России за 2025 год выросли на 7,7%, а зарплата в реальном выражении – на 4,4%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Работа, которую мы проводим и по поддержке семей с точки зрения пособий, и по увеличению МРОТ, и по индексации заработной платы, в конечном итоге сказывается на реальных доходах населения", – приводит слова Голиковой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в 2026 году по сравнению с предыдущим. Согласно прогнозу властей, в 2026–2030-х они будут расти примерно на 3–5% в год. Например, в 2027-м рост составит 3,5%, в последующие годы предполагаемый рост доходов составит 3,1%.

Средняя номинальная зарплата в России за первые 11 месяцев 2025 года увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув 96 772 рублей. Самые высокие и быстро растущие доходы традиционно фиксируются в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, банковская сфера и строительство.

