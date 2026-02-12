Средняя зарплата в России в 2025 году превысила 96 тысяч рублей

Фото: depositphotos/Tiko0305

Средняя номинальная зарплата в России за первые 11 месяцев 2025 года увеличилась на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув 96 772 рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, самые высокие и быстро растущие доходы традиционно фиксируются в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, банковская сфера и строительство. Также активный рост продолжается и в производстве табачных изделий, химикатов, электроники и металлургии.

В то же время в обрабатывающей промышленности ситуация с ростом оплаты труда остается неоднозначной, обратила внимание она.

"Наименьший рост происходил в производстве текстильных изделий, одежды, бумаги и бумажных изделий, чуть выше – в сельском хозяйстве", – отметила Иванова-Швец.

Согласно наблюдениям доцента, средняя номинальная зарплата увеличивается ежегодно, что во многом связано с соотношением спроса и предложения на отраслевых, региональных рынках труда. Это в том числе объясняет различие в темпах увеличения в разных областях.

Ранее стало известно, что предварительный рост реальных зарплат россиян в 2025 году составил 4,5%. При этом уже в 2026-м правительство прогнозирует, что реальные доходы граждан страны могут увеличиться на 4,8%. Вместе с тем власти ожидают, что в 2026–2030-х доходы россиян продолжат расти примерно на 3–5% в год.

