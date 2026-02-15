Финляндия может пересмотреть сделки россиян с недвижимостью

Фото: depositphotos/dnaumoid

Власти Финляндии допускают возможность ретроспективного пересмотра сделок с недвижимостью граждан стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. Об этом сообщает издание Suomenmaa со ссылкой на главу Минобороны Финляндии Антти Хакканена.

В зоне риска окажутся в том числе сделки россиян, которые были совершены в последние 20 лет. По словам министра, такое решение целесообразно с точки зрения национальной безопасности.

"В течение последних 20 лет Финляндия подходила к контролю над недвижимостью слишком наивно. Проблема заключается в том, что масса недвижимости разрослась настолько, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью было бы очень сложно контролировать такую огромную массу в короткие сроки", – заявил Хакканен.

Ранее сообщалось, что свыше 4 тысяч жителей Финляндии въезжали на территорию РФ в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Более 1,7 тысячи из них совершили частные визиты, более 1,2 тысячи – деловые и еще столько же – туристические.

Товарооборот между Россией и Финляндией снизился в 12 раз за четыре года. В 2025 году он составил чуть более 1 миллиарда евро, тогда как в 2021-м достигал 12,4 миллиарда евро.