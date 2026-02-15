Kyodo: реактор крупнейшей в мире АЭС задерживает выработку электричества

Фото: ТАСС/AP/Chiaki Ueda

Шестой реактор самой крупной в мире атомной электростанции (АЭС) "Касивадзаки-Карива" задерживает выработку и отправку электричества в связи с неполадками. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Сначала перезапуск реактора планировалось провести 20 января, однако затем его перенесли на сутки. В конечном итоге реактор удалось перезапустить только 9 февраля, после продолжительной паузы для выяснения причин неполадок.

Планировалось, что шестой реактор начнет вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине 15 февраля. Однако из-за проблем с прибором, который замеряет изменения нейтронов в корпусе реактора, произойдет еще одна задержка как минимум на полдня.

Изначально предполагалось, что реактор достигнет промышленных объемов в выработке электричества к 18 марта. О каких-либо изменениях сроков пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ученые в Финляндии обнаружили в воздухе радиоактивные частицы в небольшой концентрации. Соответствующие пробы воздуха были собраны в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре.

В них нашли марганец-54, железо-59, кобальт-60 и ниобий-95. При этом концентрация опасных веществ очень низкая и не представляет угрозы для людей или окружающей среды. По данным ученых, аналогичные элементы образуются на АЭС и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ.