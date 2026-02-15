15 февраля, 13:29Политика
Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке пересечь границу
Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET
Экс-глава Минэнерго и бывший министр юстиций Украины Герман Галущенко был задержан при попытке пересечения границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Предварительно, Галущенко был снят с поезда в ночь на 15 февраля.
Спустя время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило в своем телеграм-канале информацию о задержании Галущенко. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Сейчас проводятся следственные мероприятия.
В начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел сбежать из страны перед следственными мероприятиями.
После НАБУ заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко, который на тот момент занимал пост главы Минюста Украины. Верховная рада уволила их.
Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.