Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке пересечь границу

Фото: ТАСС/ЕРА/OLIVIER HOSLET

Экс-глава Минэнерго и бывший министр юстиций Украины Герман Галущенко был задержан при попытке пересечения границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Предварительно, Галущенко был снят с поезда в ночь на 15 февраля.

Спустя время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило в своем телеграм-канале информацию о задержании Галущенко. Операция по поимке экс-министра энергетики Украины проводилась в рамках дела "Мидас". Сейчас проводятся следственные мероприятия.

В начале ноября 2025 года НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел сбежать из страны перед следственными мероприятиями.

После НАБУ заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко, который на тот момент занимал пост главы Минюста Украины. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

