РИА Новости: Цукерман объявлен в розыск на Украине

Фото: 123RF.com/cherokee4

Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по обвинениям в легализации имущества и руководстве преступным сообществом. Соответствующая информация содержится в материалах украинских правоохранительных органов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Статьи обвинения: статья 255, часть 1, статья 209, часть 3", – говорится в материалах дела.

Статья 255, пункт 1 УК Украины предусматривает наказание за создание преступной организации, а также руководство ею в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Статья 209 УК Украины касается легализации имущества. Пункт 3 – совершение преступления организованной группой или в особо крупном размере. Они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. В результате расследования выяснилось, что фигуранты дела создали коррупционную схему, которая нанесла ущерб примерно в 100 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ ввел санкции против Миндича и Цукермана, а также потребовал отставки чиновников Гринчук и Галущенко.

Однако позже оказалось, что сам президент фигурирует в обвинительном заключении по этому делу. По данным НАБУ, Миндич занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.