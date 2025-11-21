Небензя процитировал роман "Двенадцать стульев", говоря о коррупции на Украине

Фото: ТАСС/AP/Kena Betancur

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации по теме Украины процитировал сцену из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", комментируя коррупционный скандал на Украине.

"Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: "А где денежки?" – "Какие денежки?", – передает РИА Новости слова Небензи.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана. Кроме того, он потребовал отставки Гринчук и Галущенко.

Позже выяснилось, что президент Украины также оказался в обвинительном заключении по делу Миндича. По информации НАБУ, тот занимался коррупцией, используя свою дружбу с Зеленским.