20 ноября, 07:53

Экс-премьер Украины обвинил Ермака в давлении на следователей НАБУ

Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отдавал незаконные указания о задержании следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Сейчас из тех записей на пленках, которые предъявило Национальное антикоррупционное бюро, ясно, что он (Ермак. – Прим. ред.) давал команды председателю службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски. То есть он совершал заведомо неправомерное действие", – рассказал Азаров.

По словам экс-премьера, Ермак не обладает такими полномочиями, как и Зеленский. На основании этих фактов НАБУ может возбудить против главы офиса президента уголовное дело о превышении должностных полномочий. Однако Азаров выразил сомнение, что антикоррупционное бюро решится на такой шаг.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, кроме того, потребовал отставки Гринчук и Галущенко. СМИ заявили, что выживание Украины находится под угрозой из-за коррупционного скандала.

