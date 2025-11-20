Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что западные страны должны разделить ответственность с президентом Владимиром Зеленским за коррупционные махинации на Украине.

"Пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки, – вот пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми", – сказала дипломат.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Участники организации выстроили коррупционную схему для оказания влияния на стратегические предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

В свою очередь, Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, а также потребовал отставки Гринчук и Галущенко. СМИ отмечали, что выживание Украины из-за скандала находится под угрозой.