00:54

Политика

Нетаньяху заявил о незавершенных делах в урегулировании на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Pool EPA/Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются некоторые незавершенные дела, несмотря на уже достигнутый успех мирных соглашений. Об этом он сообщил в интервью Newsmax.

Одной из таких задач Нетаньяху назвал разоружение палестинского движения ХАМАС. Кроме того, израильский премьер рассчитывает расширить Авраамовы соглашения на Ближнем Востоке.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и я намерены расширять Авраамовы соглашения на Ближнем Востоке и за его пределами, включая крупные мусульманские страны, и мы считаем, что это вполне достижимо", – добавил Нетаньяху.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС предстояло освободить всех заложников, а Израилю – вывести свои войска на согласованную линию. Освобождение заложников началось утром 13 октября.

На днях Трамп провел встречу с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров президент США заявил, что заинтересованным сторонам удастся сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Трамп во время встречи с Нетаньяху попросил его изменить политику на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Премьер Израиля выступил против насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу и пообещал принять более активные действия.

Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

