Открытое горение в пансионате для престарелых в Химках ликвидировали

Открытое горение в пансионате для престарелых в подмосковных Химках ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

В беседе с ТАСС представители ведомства также уточнили, что из здания были эвакуированы 59 человек, из них 55 постояльцев и 4 – персонал. Также были спасены 7 человек.

Пожар на территории пансионата в деревне Брехово произошел 13 марта. Сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании. При этом СМИ писали, что в результате ЧП пострадали 3 человека. Их состояние оценивается как тяжелое.

Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 60 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 15 единиц техники.