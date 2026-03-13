13 марта, 17:34Происшествия
Открытое горение в пансионате для престарелых в Химках ликвидировали
Открытое горение в пансионате для престарелых в подмосковных Химках ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.
В беседе с ТАСС представители ведомства также уточнили, что из здания были эвакуированы 59 человек, из них 55 постояльцев и 4 – персонал. Также были спасены 7 человек.
Пожар на территории пансионата в деревне Брехово произошел 13 марта. Сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании. При этом СМИ писали, что в результате ЧП пострадали 3 человека. Их состояние оценивается как тяжелое.
Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 60 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 15 единиц техники.
Новости регионов: крупный пожар произошел на складе косметики в Казани