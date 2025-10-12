Освобождение заложников в рамках сделки по Газе начнется утром 13 октября

Фото: ТАСС/АР/Abdel Kareem Hana

Освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется утром 13 октября, заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

По ее словам, ожидается, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту "единовременно". Их доставят на 6 или 8 автомобилях без торжеств со стороны ХАМАС. Она также подчеркнула, что Израиль готов "немедленно принять" всех заложников.

"Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра, пересекли границу и находятся в Израиле", – объяснила Бедросян.

Когда Израиль получит подтверждение, что заложники находятся на территории страны, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы, которые отправятся в путь.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу NBC, что американский президент Дональд Трамп не планирует размещать войска на территории сектора Газа. Он также опроверг сообщения о подготовке к отправке 200 военнослужащих.

Он объяснил, что у Центрального командования США в регионе есть персонал, который будет следить за соблюдением условий прекращения огня, а также обеспечивать поступление гуманитарной помощи. Однако Трамп не планирует размещать войска в Израиле.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию.

В день освобождения заложников в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта и Трамп.

