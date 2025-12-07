Российский космонавт Рыжиков передал командование МКС американцу Финку

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На Международной космической станции (МКС) у экипажа "Союза МС-27" сменилось командование – российский космонавт Сергей Рыжиков передал полномочия американскому астронавту Майклу Финку, поделился российский член экипажа станции Сергей Кудь-Сверчков.

"А мне с сегодняшнего дня предстоит отвечать за российский сегмент", – написал он в своем телеграм-канале.

Процедура прошла в преддверии запланированного на 9 декабря возвращения трех членов экипажа: Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американца Джонни Кима. Они работали на орбите с апреля.

Кудь-Сверчков прибыл на станцию 27 ноября на корабле "Союз МС-28". Вместе с ним прилетели космонавт Роскосмоса Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Ракета с "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется на Землю в конце июля 2026 года. Во время выхода в открытый космос астронавты установят аппаратуру "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек.

В тот же день "Союз МС-28" пристыковался к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС). Уточнялось, что стыковка прошла в штатном режиме.