Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 21:08

Наука

Российский космонавт Рыжиков передал командование МКС американцу Финку

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На Международной космической станции (МКС) у экипажа "Союза МС-27" сменилось командование – российский космонавт Сергей Рыжиков передал полномочия американскому астронавту Майклу Финку, поделился российский член экипажа станции Сергей Кудь-Сверчков.

"А мне с сегодняшнего дня предстоит отвечать за российский сегмент", – написал он в своем телеграм-канале.

Процедура прошла в преддверии запланированного на 9 декабря возвращения трех членов экипажа: Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американца Джонни Кима. Они работали на орбите с апреля.

Кудь-Сверчков прибыл на станцию 27 ноября на корабле "Союз МС-28". Вместе с ним прилетели космонавт Роскосмоса Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Ракета с "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется на Землю в конце июля 2026 года. Во время выхода в открытый космос астронавты установят аппаратуру "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек.

В тот же день "Союз МС-28" пристыковался к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС). Уточнялось, что стыковка прошла в штатном режиме.

Читайте также


наука

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика